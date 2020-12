17 nye smitta og eitt koronadødsfall i Drammen

innenriks

Drammen kommune opplyser på nettsidene sine at personen som har gått bort, var ei kvinne i 80-åra som budde ved Saniteten bu- og servicesenter.

Av dei 17 nye smittetilfella er 16 av dei nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, medan det ikkje er avdekt nokon sikker smitteveg for den siste personen.

– Vi ser heldigvis at smitteomfanget i Drammen kommune minkar for tida, men beskjeden om endå eit dødsfall minner oss om at dette viruset er spesielt farleg for dei som er i risikogruppene. Derfor er det viktig at vi alle saman framleis gjer det vi kan for å avgrense smittespreiinga, seier ordførar Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Det har sidan byrjinga av mars vore 22 koronarelaterte dødsfall i Drammen. Til saman har 1.695 personar i kommunen fått påvist smitte.

