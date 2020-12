Børsnissen feirar eit år med ny toppnotering

innenriks

Den nye toppnoteringa er den andre på under ei veke. Fredag 18. desember enda han nemleg på 950,5 poeng. Førre rekord vart notert 17. januar, før pandemien festa grepet.

Etter at børsnissen opna for siste handledag før jul onsdag, kunne kommunikasjonssjef Geir Aase i Oslo Børs konstatere at som for resten av samfunnet, har året 2020 òg vore spesielt for Oslo Børs.

– Året byrja veldig bratt nedover. Første kvartal i år var det verste første kvartal i historia når ein ser på kursfallet. Men den opphentinga vi har hatt sidan, er nesten utan sidestykke, seier han.

54 nye selskap

Oslo Børs har òg fått veldig mange nye selskap på børsen. 54 nye selskap er noterte.

– Det er den høgaste tilstrømminga av nye selskap vi har hatt sidan før finanskrisa 2008, seier Aase. Han legg til at det har vore spesielt. Det har ikkje tidlegare vore henta inn så mykje ny kapital frå både nye selskap og selskap som allereie er på Oslo Børs.

Oslo Børs er òg den børsen i Europa med flest nye selskap. Mange av dei er innanfor det grøne skiftet, og grøne aksjar har vore veldig populært på Oslo Børs i år.

Norwegian øvst

Onsdag klatra hovudindeksen frå 938,8 til 944,38 poeng 15 minutt etter at børsnissen ringde til opning klokka 9.

Den flata seg såg ut, før han steig jamt dei siste opningstimane, og altså enda på 953,65 poeng.

Mest omsett vart hydrogenselskapet Nel, som steig med 0,45 prosent. Equinor steig med 1,56 prosent, som nest mest omsette, medan tredje meste omsette Rec Silicon var opp heile 12,58 prosent.

Før lunsj låg Norwegian-aksjen øvst på lista over dei mest omsette aksjane. Med ein liten nedgang etter klokka 14 vart kursen notert til 67,06 kroner, ein auke på 10,26 prosent.

Oljeprisen litt opp

Oljeprisen steig med 2,57 prosent onsdag ettermiddag, og eit fat nordsjøolje vart omsett for 51,08 dollar.

Blant dei tonegivande børsane i Europa steig FTSE 100-indeksen i London med 0,3 prosent, Dax i Frankfurt steig med 0,97 prosent, og indeksen CAC 40 i Paris vart registrert med ein oppgang på 0,82 prosent.

