Bekymra Høie ber folk vere førebudde på nye nasjonale råd i jula

– Ein må vere førebudd på at ein kommune kan seie på julaftan at det ikkje er lov å ha ti gjester på besøk den dagen, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

I Folkehelseinstituttets vekerapport som vart lagt fram onsdag skriv instituttet at situasjonen i Noreg er ustabil, med mange pågåande utbrot og fare for auka smittespreiing gjennom jula.

– Det er ei urovekkjande utvikling i smitten no. Det betyr at ein må vere førebudd på at kommunane lokalt kan innføre strengare reglar på kort varsel, og dei har den fulle støtta mi viss det blir nødvendig å setje i verk tiltak som er strengare enn dei nasjonale påboda og råda, seier Høie.

Ber om vurdering av nasjonale tiltak

Helseministeren gav onsdag Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om det nasjonale tiltaksnivået er tilstrekkeleg i samband med julefeiringa. Direktoratet har fått frist til 28. desember med å levere tilrådinga si.

– Då vil vi få ei vurdering av om det er behov for å stramme inn nasjonalt. Ein må vere førebudd på at det kan komme endringar i nasjonale råd, inkludert kor mange ein kan vere saman med, seier Høie.

– Torsdag er det julaftan og mange kjem til å samlast. Har dei vurdert å stramme inn allereie no?

– FHI og Helsedirektoratet gjer kontinuerlege vurderingar, og Helse- og omsorgsdepartementet er i tett kontakt med dei. Det har vi òg vore i dag, vesle julaftan. Vi har ikkje fått nokre råd om å stramme inn nasjonalt no, men at kommunane kan stramme inn ved lokale utbrot.

– Bør avlyse viss ein vaknar med symptom

Høie er klar på at kvar enkelt må ta ansvar for å hindre at koronasmitten spreier seg under julefeiringa.

– Mange er smitta og veit det ikkje sjølv. Mange vil vakne julaftan med symptom. Då er det viktig å ikkje gå i juleselskap, eller at ein avlyser selskapet viss ein bur der det skal vere, seier han.

– Vi ser at smitten har spreidd seg i rekordfart i mange europeiske land, og at mange må stengje ned samfunnet for å få kontroll. Vi må forhindre at det same blir nødvendig i Noreg. Det gjer vi ved å feire jul på ein måte som ikkje spreier viruset. Ikkje ver ein som spreier smitten. Ver ein som stoppar han, seier Høie.

Helseministeren er òg klar på at personar som bur saman med andre med symptom bør halde seg heime.

– Då bør ein avlyse. Vi har sagt heile vegen at alle bør ha ein plan b i tilfelle ein må avlyse julefeiringa, seier han.

