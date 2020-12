Eksplosjon i ulovlege «varetaxiar» over svenskegrensa

innenriks

– Det har vore grådig mykje «varetaxiar» den siste veka. For så vidt har det vore mykje av det i heile år samanlikna med tidlegare, men no har det verkeleg vore ein eksplosiv auke, seier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollstad til Dagsavisen Demokraten.

Tollarane bruker omgrepet «varetaxiar» for desse bilane, som blir brukte til ulovleg, privat frakt av varer over grensa.

– Dette er personar som har ein varebil og som tek med seg alle slags varer til folk som bur i Noreg, presiserer Grandahl overfor NRK.

Tollarane har meldt 12–13 personar for å drive slik ulovleg transport berre denne veka.

Også ved grenseovergangane på Ørje og Kongsvinger har det vorte observert same type aktivitet.

– Vi har mellom anna beslaglagt 4–500 kilo kjøtt berre den siste veka, mykje av det svinekjøttet, sjølvsagt. 15 stykk måleri har vi liggjande her, og ei Rolex-klokke som rett nok viste seg å vere «fake», fortel Grandahl.

Ein har lov til å ta med seg personlege eigedelar tollfritt inn til Noreg, men då er hovudregelen at ein skal frakte det sjølv.

