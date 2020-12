FHI: Koronasituasjonen i Noreg er ustabil

innenriks

Det kjem fram av vekerapporten til Folkehelseinstituttet for veke 51.

Førebels er det registrert 2.900 smittetilfelle førre veke, noko som er ein auke på 7 prosent frå veka før. Oslo og Viken står for 59 prosent av smittetilfella.

– Situasjonen i Noreg er ustabil med mange pågåande utbrot og fare for auka smittespreiing gjennom jula, skriv FHI og held fram:

– Det er behov for framleis sterk innsats for å redusere smittespreiinga, og det er viktig at kommunane rundt i landet held oppe den gode beredskapen sin for raskt å oppdage og få kontroll på utbrot lokalt.

Ifølgje rapporten var det søndag registrert totalt 413 koronarelaterte dødsfall i Noreg. Tolv av dei fann stad førre veke.