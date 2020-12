Fylkeslegen startar tilsyn etter at mann vart drepen av politiet i Bergen

innenriks

– Ut frå alvoret i denne saka, synest vi det er riktig å sjå på kva helsehjelp han har fått, seier fungerande fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann, til NRK.

Måndag kveld vart ein 39 år gammal mann skoten av politiet. Like før klokka eitt natt til tysdag vart han erklært død på Haukeland universitetssjukehus.

Mannen har tidlegare vore innlagd ved eit psykiatrisk sjukehus i Bergen. Fylkeslegen bad tysdag om å få journalen til mannen derfrå. Saka er òg meld til Helsetilsynet.

Politimeister Kaare Songstad sa tysdag at mannen var væpna med kniv då han vart skoten, og at politiet losna fleire skot under hendinga.

