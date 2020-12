Mattilsynet oppmodar: – Ta vare på bikkja i jula

innenriks

Alle hundeeigarar veit korleis hundehalar kan gå som kremvispar når dampande ribbe og pinnekjøtt blir sette på bordet, og kor vanskeleg det er å nekte eit par bedande hundeauge ein smakebit.

Ein liten bit julepølse er greitt, men pass på at hunden ikkje får i seg for salt, feit eller krydra mat. Ribbe og pinnekjøtt kan nemleg gi mage- og tarmproblem som diaré, oppkast og i verste fall forgifting, åtvarar Mattilsynet.

– Gi det vanlege

Det beste er å gi hunden det han pleier å ete.

– Sjølv om hunden kan ha glede av litt variasjon i kosten, kan han òg få fordøyingsproblem ved endringar. Viss hunden er vand med éin eller nokre få typar mat til dagleg, er det ikkje lurt å plutseleg fôre dei på uvand mat, seier seniorrådgivar Sigrid Engeland.

– Det viktigaste er å ikkje gi hunden for mykje uvanleg mat, og å halde seg til reint kjøt eller annan mat som er berekna for hundemagar.

Endå verre er det med søtsakene til jula, særleg sjokolade. Kakaobønnene i sjokolade inneheld varierande mengder teobromin, som kan vere giftig for både hundar og kattar.

Symptom på sjokoladeforgifting kan vere oppkast og diaré, men hunden kan òg bli veldig tørst eller unormalt uroleg, opplyser Mattilsynet.

Hald på rutinane

Jula kan òg føre til meir stress for hundar, som er vanedyr og liker faste rutinar. Dermed kan ho fort bli stressa av at ting ikkje er som dei pleier og at det kanskje er fleire folk i huset enn til vanleg.

Derfor er det viktig å gå dei vanlege turane, og dessutan sørgje for at hunden får den søvnen han treng.

– Nokre hundar synest det er vanskeleg å avreagere og slappe av i ein hektisk atmosfære, til dømes i familieselskap, så sørg for å skjerme dei ved behov, seier Engeland.

