President i MC-klubben Satudarah tiltalt etter mafiaparagrafen

Ifølgje Dagbladet meiner påtalemakta at 36-åringen utsette ein mann for vald og truslar ved å bruke kniv, slag, knokejern, flaske og kvelartak.

Valdshendinga skjedde 28. juni i år i ei leilegheit på Lillestrøm.

No er presidenten tiltalt for grov vald, bortføring, truslar og køyring utan førarkort.

Ifølgje tiltalen har Satudarah-presidenten trua med at offeret måtte forstå at det var Satudarah som kom og «fakka» med han og at han skulle drepast viss han tysta. Presidenten sit no i varetekt.

Fire andre personar er i tillegg tiltalte for ulovleg oppbevaring av narkotika, dopingmiddel og oppbevaring av skytevåpen. Ifølgje avisa skal tre av dei fem vere medlemmer eller ha ei tilknyting til Satudarah MC.

Her har politiet teke i bruk den såkalla mafiaparagrafen. Det betyr at straffa kan doblast eller aukast med inntil seks år dersom påtalemakta kan bevise at dei straffbare handlingane skjedde som ledd i aktivitetane til ei organisert kriminell gruppe.

