SBB varslar nytt Entra-bod

Det opplyser Entra sjølv i ei børsmelding vesle julaftan. I bodet verdset det svenske selskapet kvar Entra-aksje til 190 kroner.

SBB kom opphavleg med eit bod på norske Entra i slutten av november, men varsla for to veker sidan at dei trekte bodet etter at ei ny verdivurdering av eigedomsporteføljen viste at verdien hadde stige med 4,7 milliardar kroner til 56,5 milliardar kroner.

Bodet frå SBB var den gong 165 kroner per Entra-aksje, ifølgje Dagens Næringsliv.

Også det svenske eigedomsselskapet Castellum har komme med bod på Entra, som vart oppretta på 2000-talet då staten privatiserte kontoreigedommane til Statsbygg.

