Skuleskip på Sørlandet får milliongåve frå Ako-stifting

Fullriggen seglar verda rundt for skulen A+ World Academy, men koronapandemien sette ein stoppar for inneverande skuleår. Stiftinga gjekk dermed glipp av leigeinntekter på elleve millionar kroner.

Lille julaftan vart det klart at Ako-stiftinga tilfører Stiftelsen Fullriggen Sørlandet ti millionar kroner.

3,1 millionar kroner blir øyremerkt ei stipendordning for utanlandsk ungdom, medan 6,9 millionar kroner skal brukast på utvikling av skuledrifta.

– Heilårsdrift er viktig for å verne skuta, og gåva frå Ako-stiftinga gir oss forsterka moglegheit til å halde fram skuleverksemda om bord gjennom at vi held oppe inntekter, seier Knut Arne Gjertsen, direktør for Stiftelsen Fullriggen Sørlandet, til Fædrelandsvennen.

Noverande oljefondssjef Nicolai Tangen oppretta Ako-stiftinga i 2013. Etter mykje kritikk selde Tangen seg ut av fondsselskapet Ako Capital og overdrog eigardelen sin og utbyttarrettar til den velgjerande stiftinga. Han er ikkje styremedlem i stiftinga.

