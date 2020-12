The Gathering 2021 blir avlyst

innenriks

Onsdag formiddag avgjorde leiinga ved The Gathering å avlyse arrangementet for neste år.

Avlysinga skjer som ein konsekvens av stadig aukande smitte i landet, og med bakgrunn i ein generelt uføreseieleg smittesituasjon i månadene som kjem, skriv leiinga i ei pressemelding.

Ei medisinfagleg arbeidsgruppe har saman med arrangementsleiinga gjort ei risikovurdering, og komme til at det ikkje er forsvarleg med eit fysisk arrangement i Vikingskipet i påska 2021.

– The Gathering skal vere eit trygt arrangement for deltakarane våre, gjester, sponsorar, partnarar og 400 frivillige. Helsa og tryggleiken deira vil alltid komme først, seier kommunikasjonsansvarleg i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.

Årets utgåve av datatreffet skulle haldast i Vikingskipet i april, men vart òg avlyst. I staden vart det eit digitalt arrangement, som no blir vidareutvikla for 2021.

(©NPK)