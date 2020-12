Torghatten blir kjøpt opp – Widerøe blir fisjonert ut

innenriks

Det globale oppkjøpsfondet med hovudkontor i Stockholm har varsla eit bod på 192 kroner per aksje i Torghatten. Det prisar selskapet til 8,58 milliardar kroner, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi har sidan den første førespurnaden frå EQT hatt dialog med fleire interessentar, men tilbodet frå EQT verkar som det beste alternativet for eigarane og for Torghatten, seier styreleiar Brynjar Forbergskog i Torghatten ASA. Styret har einstemmig tilrådd at aksjonærane aksepterer bodet.

Bodet utan flyverksemda er på 175 kroner per aksje. EQT planlegg å skilje ut WF Holding (som eig 66 prosent av Widerøe) og dele ut aksjane til Torghatten-aksjonærar ved å opprette eit nytt holdingselskap, Flyco, der Torghattens aksjonærar vil få ein direkte eigarskap.

– For Widerøe inneber dette inga endring i situasjonen som er i dag. Vi vil framleis ha lokale og svært kapitalsterke eigarar i ryggen som har god kjennskap til bransjen generelt og selskapet spesielt. Dette er ein stor fordel for konsernet samla sett og gjer oss trygge på at vi skal få halde fram med å utvikle selskapet, seier administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe i ei pressemelding.

Det over 100 år gamle selskapet Torghatten er mellom anna største eigar i Widerøe, Norgesbuss og ei rekkje ferjelinjer, og har totalt rundt 7.000 tilsette.

(©NPK)