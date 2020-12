Ny arvelov gjeld frå nyttår

innenriks

Etter nyttår kan ikkje arvlatar bestemme at arven til ein livsarving skal reduserast utan at det er avtalt på førehand. Livsarvingen vil då få moglegheit til å seie om dei vil ta imot noko av arven på førehand eller ikkje.

Fram til nyttår er det framleis slik at ein arvlatar kan bestemme at ei gåve eller eit forskot som har vorte gitt ein gong i tida, kan gi avkorting i arven som kjem. Arvlatar treng ikkje å informere arving om dette.

Skriftleg best

Avgjerd om avkorting som vil gjerast før nyttår etter den gamle arvelova, kan gjerast munnleg.

– Men for å unngå tvil seinare, er tilrådinga vår at avgjerder om avkorting blir teken inn i gåvebrev eller testamente, seier advokat Ane Viken Sivertsen i advokatfirmaet Bull & Co.

Om ein ikkje bruker testamente, kan ein til dømes bruke ei skriftleg erklæring som er datert og signert.

– Etter ny arvelov kan ikkje avkorting bestemmast av arvlatar aleine, sjølv om det blir gjort i form av testamente. Avkorting må bestemmast allereie på gåvetidspunktet, og mottakaren må gjerast kjent med dette. Mottakaren kan velje mellom å få gåva eller forskotet på slikt vilkår, eller å avslå ytinga, seier Sivertsen.

Viss arvlatar og arvingane allereie er samde, og alt rundt gåve og avkorting på arv er avklart, er det i utgangspunktet ikkje noko problem.

– Dersom påbod eller avtale om avkorting er gjord munnleg, kan ein likevel vurdere å formalisere dette i ein skriftleg avtale, som både arvlatar og mottakar signerer på. Ein kan med fordel gjere avtalen kjend for alle livsarvingar, tilrår advokaten.

Sambuar-felle

Den gamle arvelova blir no erstatta med ei ny lov etter nesten 50 år. Det er nokre endringar, men ein del er òg som før. Til dømes er reglane om arveoppgjer mellom sambuarar ikkje endra.

I den nye arvelova er det framleis lagt opp til at folk slår seg saman, giftar seg og berre skaffar seg eitt felles barnekull. Derfor bør sambuarar, og spesielt dei som ikkje har felles barn, skrive testamente viss dei vil sikre kvarandre når den eine døyr.

– Det er vanskeleg å avklare kven som inngår i gruppa sambuarar, og spesielt sambuarar utan barn. Det kan jo vere alt frå studentar som er kjærastar og delar rom på studentheimen, til pensjonistar som har møtt kvarandre på sjukeheimen, forklarer John Aasland som er leiar for Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo til nettstaden Juridika.

Aasland har vore med på arbeidet med den nye arvelova.

Sambuarar som har felles barn, kan få bli buande i felles hus eller hytte og nytte bil som begge brukte. Viss den avdøde har barn frå tidlegare, kan han eller dei krevje arveoppgjer med éin gong viss dei ikkje har gitt samtykke om noko anna.

Hytte-trøbbel

Etter nyttår kan arvlataren òg bestemme kven som skal arve eit konkret objekt eller ein eigedom, sjølv om det er verd meir enn pliktarven til livsarvingar.

I nokre familiar har det skapt problem at til dømes verdifulle hytter eller eit hus ikkje kan testamenterast til berre éin. No blir dette løyst i den nye arvelova ved at den som arvar, kan betale tilbake summen til den som har krav på pliktarv.

– Dette aukar fridommen til å bestemme over verdifulle gjenstandar i testamentet, skreiv justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) då den nye lova vart presentert.

– Arvelova gjeld oss alle. Den nye lova gir oss moderne og oppdaterte reglar i eit språk som er enklare å forstå, seier ho.

I den nye lova er det òg bestemt at pliktdelsarven til barn, eventuelt barnebarn, skal aukast til 15 GRAM, omkring 1,5 millionar, til kvar. Viss arvebuet er mindre, skal minst to tredelar av verdien gå til livsarvingane.

