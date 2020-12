Siv Jensen: – Eg har vorte ekstremt julete

innenriks

– Eg merkar på meg sjølv at eg har vorte ekstremt julete denne hausten. Eg har aldri pynta juletreet så tidleg som eg har gjort i år. Det er julepynt overalt, seier Siv Jensen.

NTB møter henne til intervju på kontoret i første etasje på Stortinget, der ho sit med utsikt mot Wessels plass. Det drønner i veggane kvar gong trikken går forbi.

– Og eg har bakt! held Jensen fram, som avslører at ho brukar mykje tid på kjøkkenet når ho treng å avreagere.

– Vanlegvis baker eg ikkje kaker, men no har eg bakt julekaker opp og ned og i mente. Eg har teke med meg tre ladningar med julekaker til stortingsgruppa. Så eg har halde på med mykje juledill. Det liknar eigentleg ikkje meg.

Unntakstilstand

For oslofolk flest er det heimekontor som gjeld.

Men Frp-leiaren har halde til mykje tid på stortingskontoret. Ho overtok det frå Framstegspartiets dåverande parlamentariske leiar Hans Andreas Limi då partiet gjekk ut av regjering i januar.

– Eg må seie eg har vore kjempeheldig som så å seie dagleg har kunna reise på jobb. Eg har måtta gjere det, for Stortinget skal fungere. Vi må stemme. Vi må gjere jobben vår.

Og det har vore eit heftig år.

Framstegspartiet rakk så vidt å finne seg til rette i opposisjon før koronanedstenginga kom. Sidan har det vore knallharde forhandlingar om krisepakkar og budsjett. I tillegg har Jensen slite med bråk internt, og no i desember vart Oslo Frp sett under administrasjon og fylkesleiar Geir Ugland Jacobsen ekskludert.

– Eigentleg er det heilt ufatteleg at det er gått eit år, seier Jensen.

Vanskeleg å nå fram

Den mest krevjande tida, synest ho, var dei første månadene etter mars.

– Då opphøyrde dei partipolitiske skiljelinjene litt. Det var rett og slett ikkje plass i nyheitsbiletet og i hovuda til folk, trur eg, til partipolitikk.

I dag er situasjonen litt meir normal. Men koronapandemien gjer det framleis vanskeleg å få merksemd om Frp-politikk.

– Det har vore sånn at sjølv om du meiner du har ein kjempegod sak, så kjem den som nummer sju eller åtte på nyheitene, seier Jensen.

– Fordi det er korona, korona, korona og så litt meir korona før det kjem andre nyheiter.

Forsynt

Før jul fekk regjeringspartia og Frp på plass ei budsjettsemje. Men det var tøffe forhandlingar. Ifølgje Jensen var det berre så vidt båten bar.

– Det er ikkje gitt at det ville vorte ei budsjettsemje i haust viss det ikkje var for koronasituasjonen. Vi følte eit veldig sterkt ansvar for å bidra til at landet fekk eit budsjett i den situasjonen vi var i.

Etterpå sa både Siv Jensen og nestleiar Sylvi Listhaug at dei følte seg ferdige med KrF og Venstre.

– Eg trur heile partiet er samd om dette. Vi er forsynte med KrF og Venstre, seier Jensen.

– Vi kan samarbeide med KrF og Venstre frå sak til sak. Men å sjå for seg ein varig samarbeidskonstellasjon, det trur eg ikkje vi har nokon appetitt for i overskodeleg framtid, seier ho.

«Folkeforføreri»

Kva Frps veg til innverknad skal vere viss KrF og Venstre fell under sperregrensa, er mindre klart.

Men Jensen har fleire gonger oppmoda Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum til å byte side.

Ho gjer det klart at dette ikkje er noko realistisk scenario slik situasjonen er no. Tvert imot, Sp-leiaren har gjort valet sitt. Dermed må han ta omsyn til Ap, SV, MDG og Raudt.

– Og då må han reise rundt så mykje han berre ønskjer og forfekte alt det han gjer. Men det stemmer berre ikkje overeins med den politikken samarbeidspartia hans har. Så det kjem ikkje til å bli noko av, seier Jensen.

Ho har null tru på at Vedum vil få gjennomslag for det han lovar.

– Det er eigentleg eit stort folkeforføreri han driv med, seier Frp-leiaren.

– Hadde han bytt side, derimot, så hadde det vore mogleg å få det til.

(©NPK)