Støre: – Vi har eit klart mål om å bli det største partiet

Han har ei litt komplisert kaffibestilling. Det blir spelt pianojazz på anlegget. Rådgivaren er bekymra for at det kanskje er for borgarlege omgivnader.

NTB møter Ap-leiaren til juleintervju på Åpent Bakeri i Ullevål hageby i Oslo, med god avstand mellom sitteplassane og eit strengt koronaregime ved kassen når ein bestiller.

Det har vore eit merkeleg år. Eller «et år for unntak og bekreftelse», som Støre formulerer det.

– Unntak i den forstanden at vi har hatt nedstenging, korona og sosial distanse og har vorte stilt på prøve på ein måte som ikkje har skjedd i nyare tid, forklarer han.

– Men stadsfesting òg fordi vi har vist nokre kvalitetar ved Noreg som eg meiner vi skal ta til oss.

Førebuingar

Koronakrisa har gjort det vanskeleg å komme til orde som opposisjonsleiar. Medan regjeringa har opptil fleire pressekonferansar kvar einaste veke for å oppdatere om virussituasjonen, er rommet avgrensa for partipolitikk.

Støre meiner krisa sånn sett har ført norsk politikk inn på eit sidespor. Store diskusjonar er sette på vent. Men i skuggen av viruset har han brukt tid på ei anna oppgåve – nemleg å førebu Ap på valsiger i 2021.

– Eg har brukt denne hausten til tre viktige oppgåver for oss, seier han.

Oppgåve éin var å få ferdig eit programutkast, eit arbeid Støre leia sjølv.

Så følgde oppgåve to, som var å få på plass eit alternativt budsjett for 2021. Der har partiet lagt viktige føringar for korleis ideane frå programmet kan setjast ut i livet.

Det tredje har vore nominasjonsprosessen. Der meiner Støre at Ap no har fått på plass eit godt lag til stortingsvalet.

– Eg føler vi no har eit ordentleg politisk prosjekt å gå til veljarane med inn i 2021, seier han.

Turbulens

Men det har vore nokre turbulente månader.

I august enda eit bittert oppgjer i Trøndelag Ap med at Trond Giske trekte seg som kandidat til fylkesleiarvervet, to og eit halvt år etter metoo-sakene som førte til at han gjekk av som nestleiar. Diskusjonen om ukultur og indre maktkamp hang tungt over fylkesårsmøtet.

Ein dryg månad seinare gjekk Jan Bøhler til Senterpartiet, og ein hard nominasjonskamp følgde i Oslo.

Samtidig har Ap framleis å falle på målingane gjennom heile hausten – frå eit nivå på rundt 24 prosent i august til rundt 21 prosent i desember.

– Det er berre å seie at det er eit altfor lågt tal. I starten av koronaen gjekk vi opp. Så har vi hatt siste rest av interne ting som har dominert merksemda, som ikkje har handla om politikk. Men eg opplever at det er rydda opp i, seier Støre.

– Eg tek målingar på lågt 20-tal på fullt alvor. Men eg har samtidig ei ro og tru på at vi no har lagt eit opplegg, ein strategi og ei retning som kan løfte oss.

Statsministerkandidat

Ei tilleggsutfordring for Støre er Senterpartiets spektakulære suksess.

Sp har skote i vêret som ein rakett på målingane og er største parti i fleire desembermålingar, føre både Ap og Høgre. Det har fått diskusjonane til å gå høgt om Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum som mogleg ny statsministerkandidat.

Men Støre har ingen plan om å tre til side no.

– Planen er å løfte Arbeidarpartiet til å vere i posisjon til å ta det leiande ansvaret i regjering, seier han.

– Er det naturleg at det største partiet i eit regjeringssamarbeid har statsministeren?

– Svaret du får frå meg, er at Arbeidarpartiet har som ambisjon og klart håp å bli det største partiet, og vi har ein klar statsministerkandidat, seier Støre.

– Er det eit absolutt krav at Ap skal ha statsministeren viss dei går inn i ei regjering med fleire parti?

– Svaret mitt er det same. Vi har eit klart mål om å bli det største partiet, vere det leiande partiet i eit nytt fleirtal, og ha statsministeren.

