E16 i Bærum open igjen – tre rydda frå vegbanen

Det var fleire tre som hang over straumførande kablar, skreiv politiet på Twitter. Endå fleire tre skal ha stått i fare for å gjere det same.

– Det går framleis rydding føre seg. Ingen personar er skadde. Det er 10–20 tre som heng over straumførande leidningar og ut mot vegbanen. Dei kan fort falle, derfor er vegen delvis stengd. Vi tilrår å køyre via Drammen, sa operasjonsleiar André Kråkenes i 16-tida.

Klokka 17.18 skriv politiet at vegen er opna for normal trafikk etter at brannvesenet hadde vore på staden saman med politiet.

Like etter klokka 16 vart det òg meldt om at det låg eit tre i vegbanen på E18 i inngåande retning, like før avkøyringa til Asker sentrum. Eit drygt kvarter seinare melde politiet at dei hadde vore på staden og at det ikkje var fleire tre i vegbanen.

