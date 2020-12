FHI: Reknar med spreiing av mutantvirus frå England

innenriks

– Vi reknar det som sannsynleg at varianten frå England er meir smittsam, og at han før eller seinare vil spreie seg i Noreg, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i ei pressemelding måndag.

I vurderinga skriv instituttet at nye mutasjonar og meir smittsame variantar av koronaviruset vil komme, men at tilrådinga til regjeringa ligg fast:

– Rådet vårt er at mål og prinsipp for strategien til regjeringa bør liggje fast: Epidemien skal haldast under kontroll slik at kapasiteten til helsetenesta ikkje blir overbelasta. Viss og når desse meir smittsame variantane får større utbreiing i landet, vil det krevje meir å halde dei under kontroll, seier Vold.

