Mann trua med å skyte vektarar i Oslo – tre vektarar skadde i slåstkamp

Mannen vart arrestert etter å ha vore i slagsmål med fleire vektarar og for å ha trua dei med ein revolver han hadde. Det var uklart om våpenet var ekte og lada, skreiv Oslo-politiet på Twitter i 16-tida måndag ettermiddag.

Fire vektarar som er tilknytt kjøpesenteret Gunerius i Storgate i Oslo, fekk kontroll på mannen, skriv Avisa Oslo.

– Vektarane fekk raskt kontroll på ein person etter at det vart oppdaga ein pistol, og halde han i sjakk til politiet kom, seier Ådne Mauritzen, kommunikasjonssjef i Avarn Security (tidlegare Nokas).

Mauritzen fortel at tre av vektarane er sende til legevakta, men skadane ser ikkje ut til å vere alvorlege. Det var vektarane sjølve som melde frå om hendinga, som skjedde klokka 15.41 måndag ettermiddag.

Ifølgje operasjonsleiar André Kråkenes i Oslo politidistrikt hadde politiet nok med å få 28-åringen i arresten.

– Han sette seg opp såpass kraftig at det var fleire tenestepersonar på han, fortalde han.

Klokka 17.30 opplyste politiet at mannen er meld for valden mot politiet og vektarane, og at våpenet var gassdrive. Bakgrunnen for hendinga er førebels uklart.

– Å true med eit våpen som verkar ekte, er ille nok, seier Kråkenes.

