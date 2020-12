Meny passerer 300.000 posar mat redda frå søpla via app

innenriks

Ifølgje den internasjonale appen Too Good To Go er 117 Meny-butikkar med til no i Noreg, og dei har no redda 300.000 matporsjonar frå å bli kasta. Det skal svare til 750 tonn CO2-utslepp spart sidan starten hausten 2017.

– Meny, som var ein av dei første samarbeidspartnarane våre, ligg heilt i toppen på mest CO2-utslepp spart via matreddar-appen vår, seier Ann-Kristin Raknes Pfründer, dagleg leiar i Too Good To Go.

Målet i 2021 er at alle Meny-butikkar skal nytte seg av appen, slik at endå mindre mat blir kasta.

Konseptet går ut på at butikkane i appen tilbyr ulike matposar med varer som elles ville gått i søpla ved stengjetid, «Bakevarer» og «Varmmat» med produkt frå varmeskapet til 39 kroner, og generell «Forundringspose» med diverse kolonialvarer som kjøtt, fisk, frukt, grønt og meieriprodukt til 49 kroner.

Ifølgje Meny kastar vi i Noreg 390.000 tonn mat i året. Daglegvare står for 16 prosent av matsvinnet, hushalda for 58 prosent og matindustrien for resten.

