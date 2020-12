Stjørdals ordførar ber om at resten av jula blir avlyst

innenriks

– Vi har dessverre sett ei frykta utvikling i smittetala den seinare tida, også lokalt, og med ein topp i talet på stadfesta smitta på éin dag i går med ti personar. Så langt i dag er det òg meldt om ytterlegare ni nye smitta, og mange er sette i karantene, sa ordførar Ivar Vigdenes under ein pressekonferanse måndag.

Han ber derfor om at resten av jula blir avlyst.

– Det vil seie konkret at stjørdalingane frå no av og fram til og med 3. januar avstår frå kontakt mellom ulike husstandar og avstår frå deltaking i alle former for arrangement som samlar meir enn eigen husstand både i og utanfor eigen kommune, sa ordføraren måndag.

Han sa òg at det er eit samansett heilskapsbilete som no gjer at Stjørdal kjem med den sterke oppmodinga.

– Vi ser no smitte i fleire uavhengige miljø, med fleire nærkontaktar, til dels ukjende, og med fleire ukjende smittekjelder enn tidlegare.

(©NPK)