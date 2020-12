Trondheim kommune melder isolasjonsbrot

innenriks

Det opplyser kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til Adresseavisen måndag formiddag.

Kommuneleiinga var måndag i eit møte med politiet.

– Det var snakk om to ulike brot på isolasjonen. Den eine var ei heilt opplagd sak, den andre er vi svært uviss på om vedkommande har forstått situasjonen. Den saka blir derfor ikkje meld, seier Wolden.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen seier til NRK at han ventar at smittetalet for søndagen vil komme over 60 nye smitta.

– Det er eit stort smittepress rundt i byen, og det er fleire personar som går rundt i byen som er smitta, og det er då ein stor risiko for at du kan bli smitta når du møter folk, seier Garåsen.

Dei nøyaktige tala kjem litt seinare i dag.

Andre juledag innførte Trondheim strengare tiltak etter at det vart konstatert eit utbrot i byen og 34 nye smitta vart oppdaga. Mellom anna er det innført skjenkestopp klokka 22 og eit tak på ti sosiale kontaktar utanfor jobb og familie.

