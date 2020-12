Vaksineforskar meiner helsepersonell må fram i vaksinekøen

innenriks

– Det er vanskeleg å spå korleis viruset vil utvikle seg framover. Derfor bør vi innføre dei tiltaka som vil hjelpe oss ved eit mogleg storspreiingsutbrot. Å vaksinere helsepersonell kan sikre at helsevesenet fungerer uansett kva som skjer, seier vaksine- og virusforskar ved Oslo universitetssjukehus, Gunnveig Grødeland, til Klassekampen.

Ho får støtte frå Fagforbundets leiar Mette Nord, som seier at ingen er tente med at helsepersonell blir sette ut av spel, og at helsetenestene bryt saman.

– Både sårbare pasientar og tilsette bør få vaksinen parallelt, seier Nord, som spesielt tenkjer på dei som jobbar på avdelingar med aktiv smitte, og som dermed blir eksponerte for viruset.

