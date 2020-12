Vedum fyrer opp orddebatt – hevdar statsministeren stemplar han

innenriks

– Det kjem stemplingar heile tida. Frå statsråd Linda Hofstad Helleland og faktisk òg statsministeren. Det er på ein måte eit nytt stemplingsord i halvåret. Det har vore «bakstreversk», «gammaldags», og at det er «farleg». I botn handlar det berre om at vi er usamde. Vi har ulike løysingar, seier Vedum i eit juleintervju med NTB.

Dei siste åra har Sp-leiaren sjølv markert seg som ein ordsmed. I fjor jul lanserte han nyordet «ribbeglede», som han håpa ville erstatte «kjøttskam».

Denne jula tenner Vedum opp eit bål heime på garden i Stange og trekkar eit nytt omgrep opp av ordsmia.

– Eg er litt flau for å seie det … ordklem.

– Ordklem?

– At ein i til jul i år er flinkare til å seie eit godord til naboar, kollegaer eller venner, sidan det er vanskeleg å gi klemmar fysisk.

Julefryd

Det er fyr og flamme i Senterpartiet for tida. For første gong er dei no større enn Arbeidarpartiet på fleire målingar, og dei siste månadane har oppslutninga vore på rundt 20 prosent.

Tanken på at Vedum ein dag kan bli statsminister har gått frå å vere usannsynleg til å bli ei faktisk moglegheit. Men det vil ikkje Vedum snakke om.

– Heile den personkabalen er underordna. Ofte er det altfor mykje diskusjonar om det, seier han.

– Men nokon må jo bli statsminister?

– Det viktigaste er å vere tydelege på oppdraget. På kva vi skal gjere for folk viss vi får ny regjering: Løfte lokalsamfunn, løfte arbeidskvardagen for folk. Sørgje for at vi ikkje får eit Noreg med for store forskjellar.

Koronaframgang

Parallelt med gode målingar ser bruken av orda «kjøttskam» ut til å gå ned. Ein uformell sjekk hos medieovervakingstenesta Retriever viser eit fall på 40 prosent i 2020 samanlikna med fjoråret.

Vedum trur at koronakrisa er noko av årsaka. Han meiner kjøttskam er eit «overskotsdebatt-ord».

– I fjor moraliserte ein over at folk åt kjøtt, men i år har folk vore meir opptekne av å få seg jobb.

Krisetidene har òg bidrege til at fleire får auga opp for Senterpartiet, trur Vedum.

– Vi har lenge vore tydelege på at det er viktig å ha nasjonal kontroll over naturressursane. Med korona trur eg fleire ser at det er viktig. Krisa viser at ein ikkje kan stole 100 prosent på marknaden når ting sviktar.

Har han løysingar?

Sp-leiaren har vorte skulda for å vere flinkare til å peike ut problem enn å foreslå løysingar. Sjølv meiner han at det er stempling. At motstandarane har gått tomme for argument.

– Dei har prøvd ulike ting. Til dømes «populist, populist, populist». Og dei kjem til å prøve heile tida. No er det «ingen løysingar», «ingen løysingar», seier han.

Frp-leiar Siv Jensen er blant dei politiske motstandarane som også likar å leike seg med ord. I haust fridde ho til Vedum og åtvara om at han kan bli nøydd til å samarbeide med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar» etter valet.

Sjølv er Senterpartiet tydelege på at dei ønskjer ei regjering saman med Ap. Men Vedum er mindre tydeleg på kven han ser for seg at ei sånn regjering skal samarbeide med. Det vil han vente med. Først står jula for tur og deretter valet.

Sender ord

På garden i Stange er det framleis ribbe og ribbeglede som gjeld i høgtida, som blir feira saman med familien.

– Så må eg prøve å få sendt nokon ordklemmer i romjula, seier Vedum.

– Kven vil du sende dei til?

– Viss eg kan gjere det i stor betydning, så er det til alle som fryktar for jobben sin. Dei må vite at det er mange av oss som prøver å jobbe for dei.

Men éin av dei som står i fare for å miste jobben til hausten, kjem Vedum ikkje til å jobbe for å redde. Tvert imot.

– Vil du sende ein ordklem til statsministeren?

– Ja, eg håpar Erna Solberg får ein god juleferie. For ho har stått på det ho kan. Eg har ikkje lyst til å leggje nokon harde ord mot henne inn i jula.

(©NPK)