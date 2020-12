Eitt nytt koronadødsfall og tolv nye smitta i Drammen

innenriks

Ei kvinne i 80-åra døydde måndag etter å ha fått påvist koronasmitte. Dødsfallet er det sjette dødsfallet ved sjukeheimen sidan smitteutbrotet starta i midten av desember, opplyser kommunen.

Elleve av dei tolv nye smitta er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, medan smittevegen er ukjend for den siste.

– Vi har den åttande dagen på rad med mellom 10 og 20 nye smitta. Så det ser ut til at smittetrykket ligg stabilt i dette området akkurat no, men det skal ikkje mykje til for at det byrjar å stige igjen, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Til saman har 1.985 personar som er bustadregistrerte i Drammen kommune, så langt fått påvist koronasmitte.

