Første ekspressfly med koronavaksine har landa i Noreg

innenriks

Tysdag morgon klokka 07.15 landa det første flyet frå DHL Express på norsk jord. Med seg hadde det dei første forsyningane med vaksine for vidare distribusjon til heile Noreg.

I morgontimane landar tilsvarande fly rundt om i Noreg med koronavaksinen.

– Etter mange månaders førebuingar er vi glade for at oppdraget vårt med vaksinedistribusjon er i gang, og at vi kan bidra med logistikkekspertisen vår og det unike logistikknettverket vårt i Noreg for å gjere vaksinen tilgjengeleg over heile landet, seier administrerande direktør Terje Aarbog i DHL Express Noreg.

Fleire fly vil komme dei neste vekene og månadene.

(©NPK)