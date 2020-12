Kvinne sikta for drap på sambuar i Klepp i Rogaland andre juledag

innenriks

Tidleg søndag morgon 26. desember fekk politiet melding om funn av ein død mann i ein bustad på Kleppe i Klepp kommune, opplyser politiet.

– Det var inga openberr dødsårsak, og det vart derfor rutinemessig attrådd obduksjon av avdøde, heiter det i ei pressemelding.

Politiet har no fått ein førebels obduksjonsrapport, men vil ikkje kommentere detaljane i rapporten.

– Men undersøkingane av avdøde viser funn som kan tyde på at mannen vart drepen. Politiet har no sikta sambuaren hans for drap, opplyser politiadvokat Christine Kleppa.