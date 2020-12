Noreg kastar ekstra vaksinedosar

innenriks

I kvart vaksineglas er det avtalefesta at det skal vere fem dosar, men Pfizer har lagt inn opptil to ekstra dosar i glaset, skriv VG.

Danmark bruker alle sju, medan Noreg kastar det som er igjen etter fem dosar. Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet stadfestar at norske styresmakter vurderer om dei skal følgje etter danskane, men seier det er nokre forhold som må avklarast først.

Det første er at alle skal ha to rundar med vaksinar, så dersom ein brukar dei første hetteglasa fullt ut, risikerer ein at ein står med for lite ved neste runde, dersom det ikkje er ei jamn mengd i kvart glas. I tillegg må det avklarast om avtalen med vaksinefirmaet handlar om talet på dosar eller talet på hetteglas.

