Senterpartiet vil ha norsk EØS-debatt etter brexit

innenriks

Marit Arnstad, parlamentarisk leiar for Senterpartiet, meiner at Storbritannia har fått ein avtale som gir dei meir fridom og meir sjølvstende,

– Dei får tilgjenge til den indre marknaden og den felles handelen som er ønskjeleg, men dei slepp å vere del av ei dynamisk regelverksutvikling som legg sterke bindingar på den nasjonale politikken til dei enkelte land, seier ho til Klassekampen.

Arnstad tek atterhald om at ho ikkje har lese heile avtalen, men meiner at britane har fått ein betre avtale enn EØS-avtalen. Ho meiner det aktualiserer Noregs behov for å revurdere EØS-avtalen fordi brexitavtalen viser at det er mogleg å organisere handel på ein annan måte enn EØS-avtalen gjer.

Sp og SV har tidlegare gått inn for ei offentleg utgreiing om eit alternativ til EØS-avtalen, og Arnstad får støtte frå SVs Heming Olaussen, som leier SVs EØS-utval.

Han peikar mellom anna på at britane slepp å rette seg etter EU-domstolen og dermed slepp å måtte godta alle EU-lovgivingar slik som Noreg no må gjere.

– Denne avtalen er kvalitativt forskjellig og tek vare på nasjonal suverenitet på betre vis enn EØS gjer for oss, meiner Olaussen.

(©NPK)