Stortingets røyrpost står for fall

Sssvisj. Klank. Vroom. Det buldrar i røyra i eit kjellarrom på Stortinget, sjølve hjartekammeret til røyrpostsystemet, når ein patron med post fer forbi, på veg frå ein bygning til ein annan.

– Og no, no skal vi sende Grunnloven, seier Marianne Andreassen med andakt i røysta. Ho surrar ein strikk rundt eit tynt raudt hefte og legg det i ein patron med same raudfarge på lokket.

– Det er fantastisk for meg å vite at no skal sjølvaste Grunnlova fare gjennom veggane her. Ho har vore haldepunktet for demokratiet vårt, også gjennom heile dette koronaåret, seier stortingsdirektøren med kjensle.

Verdas første

Då Stortinget stod ferdig i 1866, var bygningen ein av verdas første med eit innebygd røyrpostsystem. Det kjem av at arkitekten, svenske Emil Victor Langlet, var fascinert av teknologiske nyvinningar og fekk skaffa eit toppmoderne røyrpostsystem frå Frankrike.

– Det var siste skrik frå Paris. Og tenk at dei allereie då tenkte på å leggje det inn i veggane. Det er jo heilt fantastisk, gestikulerer Andreassen.

Ved inngangen til stortingssalen, til høgre for døra til presselosjen, er ei unnseleg lita metalldør mura inn i veggen. Opnar ein ho, ser ein rett ned i holet der den aller første røyrposten vart send, frå salen og ned til arkivet.

Framleis fyk rundt 5.000 dokument kvart år gjennom nesten 1.000 meter med røyr til ein av dei 40 røyrpoststasjonane som er i dei ulike stortingsbygningane. Alle stasjonane har sitt eige nummer, og kvar stasjon kan igjen ha opptil 16 individuelle innkomstnummer. Men i nyoppussa Prinsens gate 26 er røyrposten fjerna.

Vil leggje ned

Sjølv suste Andreassen inn på Stortingets direktørkontor i 2018 etter den mykje omtalte byggjeskandalen og budsjettsprekken på over 1 milliard kroner. I år landa ho prosjektet 290 millionar kroner under skjema.

No klør det i fingrane frå stortingsdirektøren etter å gå laus på røyrposten.

– Dei neste tre åra skal vi gjennom eit stort digitaliseringsprogram. Målet er at behovet for rørpost skal bli borte. Så når tida er moden, skal vi slå til, fastslår Andreassen med nordlandsk fynd.

Av alle ting kan koronapandemien ha bidrege til å setje fart i prosessen.

– Kanskje vi til og med har teke eit kjempebyks, seier Andreassen optimistisk.

– Men systemet har jo fordelar, til dømes er det vel umogleg å hacke?

– Jo, jo, det er sant. Men det går jo an å snappe ein patron, då.

Blir brukt til mangt

Blant stortingstilsette er røyrposten framleis populær, særleg når innstillingar skal skrivast ferdige. Då fyk patroner med «lefser» – uferdige innstillingar – fram og tilbake mellom kontora.

Også andre ting blir sende, medgir avdelingsingeniør Ståle Lønnkvist, som har overoppsynet med røyrposten. Mellom anna ryktast det at medlemmer av eit visst parti har sendt små flasker med Bailey's i jula med rørpost.

– Ein gong vart eit vinglas sendt til ein stasjon, men det var tomt då det kom fram, seier Lønnkvist tørt.

Sjølv om røyrposten blir stengd ned, vil sjølve systemet bli verande i vegger og tak.

– Det har historisk verdi, seier Andreassen.

Delte meiningar

Blant stortingspolitikarane er det, kanskje ikkje overraskande, delte meiningar om røyrposten.

Ein som framleis fyller patronene, er Senterpartiets Geir Pollestad.

– Røyrpost er ein varm måte å kommunisere på, i motsetning til den endelause rekkja av kalde e-postar, seier han. Til dømes gir rørpost moglegheit til å parfymere dokument før dei blir sende av garde, noko som kan gjere mottakaren velvillig innstilt.

– Vi vil oppfatte ei nedlegging av røyrposten som nok eit ledd i sentraliseringa til regjeringa av Noreg, føyer han muntert til.

Frp-leiar Siv Jensen har på si side gløymt alt ho har lært om røyrpost og meiner systemet fint kan skrotast.

– Alt har si tid. Men det finst jo dei partia på huset som ikkje er så glade i forandring, så du skal kanskje ikkje bli overraska dersom det kjem eit forslag om at røyrposten skal takast i bruk igjen, seier ho.

