innenriks

Alle tre personane kom til Noreg frå Storbritannia like før jul, til liks med dei to som vart oppdaga søndag. Dermed er det påvist i alt fem tilfelle her i Noreg.

– Personane det gjeld, skal no sitje i karantene og vil bli følgde opp av kommunen dei er i. Vi hjelper og sikrar at dei blir følgde opp i samsvar med gjeldande retningslinjer, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i ei pressemelding.