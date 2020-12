30 personar vart drepne i Noreg i 2020

innenriks

Drapa i 2020 har skjedd over heile Sør-Noreg, medan dei nordlegaste fylka ikkje har etterforska nokon drapssaker i år. I Oslo har det berre vore to drap i 2020.

I alt 30 personar er drepne i dei 27 ulike etterforskingane som politiet har starta. I tre tilfelle er det snakk om dobbeltdrap, medan politiet på éin av åstadene òg fann gjerningsmannen død. Kniv eller eit anna stikkvåpen er det som blir brukt flest gonger, i elleve av sakene.

For 14 av offera er ein person som står i nær relasjon til dei, sikta for å ha gjort drapet. Også i dei fleste andre sakene er det eit forhold mellom den drepne og personen som er sikta for å ha gjort drapshandlinga.

Fire søner er sikta for å ha drepe mødrene i året som har gått. Og ei mor er sikta for drap på dei to barna sine.

Speglar Noreg

I alle dei 27 sakene politiet har etterforska i år, er det teke ut sikting mot ein eller fleire gjerningspersonar. I alt 24 menn er sikta i dei ulike drapssakene, medan berre tre er kvinner.

– Dette speglar Noreg på ein måte. Stabile samfunn har stabile mønster når det gjeld drap òg, seier drapsforskar og kriminolog Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo.

Ottesen forklarer at ein kan få inntrykk av at det er farleg å ha nære relasjonar i Noreg når ein ser på den store delen drap i denne kategorien, men legg roande til:

– Ein høg del er heldigvis ikkje det same som mange, seier Ottesen.

Ho trekkjer likevel fram nødvendigheita av å sjå på det som skjer i nære relasjonar og sjå på samanhengen mellom psykiske lidingar og sjølvdrap og drap i nære relasjonar. Ho viser til at det ikkje er noka forsking i Noreg på dei som tek livet av foreldra sine.

Dobbeltdrap

– Det som gjer foreldre ekstra sårbare når det gjeld vaksne barn med psykisk liding, er at dei ofte bur saman med dei, men at dei ikkje er involverte i noko behandlingsopplegg, seier Ottesen.

I juli vart ei 35 år gammal mor i Lørenskog sikta for å ha kvelt dei to barna sine på eitt og sju år. Kvinna vart innlagd på sjukehus sidan ho sjølv var kritisk skadd då dei vart funne. I tida etterpå har ho vorte vurdert som strafferettsleg tilrekneleg, og ho har ifølgje politiet erkjent dei faktiske forholda.

Forsvararen hennar, advokat Gunhild Lærum, har uttalt at kvinna lenge hadde vore djupt deprimert.

Like mange kvinner som menn

I 2019 etterforska politiet 26 drapssaker med til saman 28 offer. Det var to fleire saker enn i 2018 då 25 personar vart drepne. Tidlegare år har talet vore noko høgare, men i same område.

– Noreg er eit lågkriminalitetsland. Vi har ikkje så store forskjellar, og det er god sosial mobilitet gjennom velferdssamfunnet vi har skapt. Men før og under pandemien såg ein forskjellane auke i Noreg. Dersom ikkje vi gjer noko med det, så kan vi få auka kriminalitet og fleire drap, seier Vibeke Ottesen.

Medan dei nordlegaste fylka ikkje har registrert ei einaste drapsetterforsking i år, har Aust politidistrikt strevd med heile ni saker av grovaste sort. Vest politidistrikt har etterforska fem drapssaker, medan Sørvest politidistrikt, Agder og Innlandet alle har hatt tre drapssaker.

Blant dei vaksne offera er det like mange kvinner som menn som er drepne i 2020. Kvinnene blir oftast drepne av ein dei kjenner eller tidlegare har hatt eit forhold til, medan menn i større grad blir drepen av ein utanfor det næraste nettverket.

Få tilfeldige drapsoffer

Det var få tilfeldige drapsoffer i 2020. Ein av dei var 54 år gamle Marianne Haugen. 14. juli sat ho i ein bil og venta ved bussterminalen i Sarpsborg då ho utan grunn vart knivstukken av ein ukjend mann. Seinare døydde ho av skadane. To andre kvinner vart knivstukke av same mann, men overlevde skadane.

Den sikta 31-åringen, ein norsk statsborgar med somalisk bakgrunn, kjende dei to kvinnene som overlevde, men hadde ingen relasjon til Haugen.

3. oktober vart Dan-Eivind Lid funne drepen i leilegheita si i Kristiansand. Lid hadde lenge vore ein kjend aktivist i Stopp islamiseringen av Norge (Sian), og det vart spekulert på om drapet hadde ein politisk bakgrunn. Etter tre veker arresterte politiet tre menn som er sikta i saka.

Etterforskarane har opplyst at det ikkje er nokon grunn til å tru at det ligg noko politisk motiv bak drapet.

