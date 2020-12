Fem nye smitta på Hitra – skular og SFO blir stengde til 8. januar

innenriks

Det skriv kommunen i ei pressemelding.

Hitra kommune gjennomførte onsdag eit ekstraordinært kommunestyremøte etter at fylkesmannen ikkje godkjende stenging av skular og barnehagar i veke 1 og 2, slik beredskapsleiinga hadde vedteke.

Kommunestyret vedtok i staden å halde skulane, SFO og barnehagane i heile kommunen stengde i veke 1, frå 4. til 8. januar. Dette kan bli forlengt om smitteutviklinga krev det.

– Situasjonen er ikkje under kontroll og er svært krevjande. Nedstenginga av skular og barnehagar blir gjord som verkemiddel for å få smittetala ned og for å få nødvendig kontroll over situasjonen, skriv kommunen i pressemeldinga.

