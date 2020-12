Fleire hus har rasa ut i Gjerdrum gjennom dagen

innenriks

Skredet er i rørsle, og innsatsleiar Roger Pettersen seier dette har medført at tre hus, som var evakuerte frå før, har rasa. Ved 15.30-tida melde VGs reporter på staden at to hus rasa ut. NRK har publisert ein video som synest å vere av dei to husa.

Fleire hus ligg rett ved kanten der eit massivt leirskred vart utløyst natt til onsdag. Skredområdet blir anslått til å vere rundt 300 gonger 700 meter, ifølgje NVE.

Rundt 700 menneske er evakuerte, og 15 er ikkje gjort greie for. Politiet skal leite etter overlevande gjennom natta.

