Fleire hus tekne i jordskred i Gjerdrum

innenriks

– Raset har gått i eit bustadområde, og det er på det reine at hus er tekne av raset. Alle nødetatane er på staden, og vi jobbar med å få oversikt og evakuere bebuarar, opplyser operasjonsleiar Kjetil Ringseth i Aust politidistrikt til NTB litt før klokka 6.

I 7.20-tida opplyser Ringseth om det fleire bustader er tekne av raset og at evakuering frå området er sett i verk.

– Vi har ikkje full oversikt. Det er eit stort skred, og vi kan ikkje sjå bort frå at nokon blir melde sakna, seier han.

Ordførar Anders Østensen opplyser til Romerikes Blad at det er snakk om over 100 personar som er tekne av raset. Ringseth seier at dei ikkje har noko konkret tal, men stadfestar at det er mange evakuerte.

– Vi har fått stadfesta at det er sendt personar til sjukehus, legg han til.

Store styrkar kalla ut

– Det er store styrkar i området no, med både frivillige ressursar og politiet. Både Sea King redningshelikopter og politihelikopteret er i lufta for å få oversikt over omfanget, seier Ringseth.

Både Heimevernet og Sivilforsvaret er kalla ut til området. Også geologar frå NVE er på veg til staden.

– Det har gått fleire ras etter vi kom til staden. NVE vil vurdere om det er trygt å ta seg inn til rasstaden, seier Ringseth.

Raset har gått over eit stort område, og fylkesveg 120 Holt – Ask/Gjerdrum er heilt stengt på grunn av raset, ifølgje Vegtrafikksentralen.

Ifølgje straumselskapet Elvia er 629 husstandar i området utan straum.

Oppretta katastrofeberedskap

Ifølgje VG har Oslo universitetssjukehus oppretta katastrofemottak og katastrofeleiing.

– Vi vart varsla 4.31. Det har ikkje komme inn nokon enno til oss, så vidt eg veit. Vi jobbar med å kartleggje ressursar og få folk inn på huset. OUS er i full beredskap. Dette er jobben vår, og dette kan vi. Vi har betydelege ressursar på skadestaden, seier pressevakt Anders Bayer ved OUS.

Dei evakuerte bebuarane vil bli frakta ut av området til Ask sentrum og vidare til hotell med buss, skriv Romerikes Blad.

Politiet tvitra om skredet klokka 5.18 onsdag morgon. Publikum blir bedne om å halde avstand frå området.

