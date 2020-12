Kommunane på Nord-Jæren med nye koronareglar

innenriks

Etter lokal smitteauke i juleveka, tok beredskapsleiinga i Stavanger kommune grep tysdag, og uttalte at dei saman med nabokommunane ville presentere den nye forskrifta på ein pressekonferanse når eit politisk vedtak var klart onsdag ettermiddag.

– Eg skjønner at mange no er engstelege. Ein del har ikkje fått den julehøgtida dei hadde sett for seg. Alt tyder på at smittetala vil halde fram med å auke dei neste dagane, og vi veit at det vil ta tid før vi ser den endringa vi ønskjer. Smitten må slåast ned, og det må skje fort, seier Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun på nettsida til kommunen.

Alle dei fire ordførarane på Nord-Jæren vil delta: Nessa Nordtun, Stanley Wirak (Sandnes), Tom Hennig Sletthei (Sola) og Jarle Bø (Randaberg) vil delta i pressekonferansen.

– Alle ordførarane er samde om at ein no må stramme inn både med forskrift og tilrådingar for å hindre at smitten kjem ut av kontroll. Det vil derfor på onsdag komme ny felles forskrift i dei fire kommunane, heiter det i ei felles fråsegn onsdag frå Sola og Randaberg.

(©NPK)