NRK: Politiet seier ingen førebels er sakna etter jordskredet i Gjerdrum

– Det er alvorleg når vi kategoriserer som ein katastrofe, sa innsatsleiar Roger Pettersen på ei pressebrifing like før klokka 9.

Han fortalde at dei no jobbar med å få full oversikt over situasjonen. Like etter klokka 9 sa han til NRK at ingen førebels er melde sakna.

Folk i området blir evakuerte med helikopter, og politiet har spesialtrent mannskap på staden.

– Det er mørkt, og det har vore vanskeleg arbeidsforhold, sa han.

Han understreka samtidig at det ikkje er første gong det går ras i området, og at dei er godt førebudde på slike hendingar.

