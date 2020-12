Solberg om skredulykka: Heile Noreg tenkjer på dei ramma

innenriks

– Dette er krevjande for alle å sjå på, men det er vanskelegast for dei som er hardast ramma. Eg er glad for at lokalsamfunnet stiller opp og at så mange hjelper til, seier statsministeren til TV 2.

Talet på personar som enno ikkje er gjort greie for, har jamleg vorte nedskalert gjennom dagen. Onsdag kveld er det tolv personar, blant dei barn, ifølgje politiet.

– Dette er ein katastrofe for lokalsamfunnet, men også i norsk samanheng, seier Solberg.

– Veldig mange er ramma, mange opplever fare for å miste husa sine, dei fryktar for framtida si og lever i uvisse, seier ho.

