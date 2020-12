83 nye smittetilfelle i Trondheim – kommunen skjerpar tiltaka

innenriks

83 smittetilfelle er 40 meir enn vekesnittet, og fire fleire enn dagen før, då det òg vart registrert ein ny smitterekord i kommunen, med 79 nye påviste tilfelle.

59 av dei nye smitta er smitta av kjende nærkontaktar. 16 har førebels ikkje avklart smittekjelde, medan åtte personar har vorte smitta i raude utland, skriv kommunen i ei pressemelding.

Det er åtte barn under ti år blant dei smitta. Alle dei nye smitta har ifølgje kommunen milde sjukdomsforløp.

Skjerpar smitteverntiltaka

Fleire skular er ramma av utbrotet. Det er totalt 154 elevar som er smitta, ifølgje Adresseavisen.

– Situasjonen er svært alvorleg, seier kommunedirektør Morten Wolden i eit ekstraordinært formannskapsmøte, ifølgje avisa.

Kommunen skjerpar no smitteverntiltaka, og innfører ei ny lokal forskrift som gjeld til 1. februar 2021.

– Sosiale kontaktar skal avgrensast til ti personar per veke. Det gjeld ikkje kontaktar i eigen husstand og kontaktar i arbeidsforhold, heiter det i forskrifta.

Nye tiltak for idretten

Kommunen kjem òg med nye tiltak for idretten. Det blir forbode med konkurransar for dei over 12 år i kommunale hallar fram til 1. februar. Det blir òg innført forbod mot breiddeidrett for vaksne over 20 år i kommunale hallar.

Det blir framleis opna for nasjonale kampar og konkurransar innan eliteserien/toppidretten. Barn og unge kan framleis delta i si definerte treningsgruppe, i tillegg til å ha ti sosiale kontaktar per veke. Sosiale kontaktar utover idrett og skule/jobb bør reduserast til det minimale.

Kommunedirektøren er i gang med ei tilsvarande vurdering for kulturfeltet.

(©NPK)