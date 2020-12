Hus i Gjerdrum-skredet har flytta seg opptil 400 meter – politiet har håp om å finne overlevande

innenriks

– Det er ei stor oppgåve. Dei som er sakna er kanskje i nokon av husa. Dei har flytta seg heilt opp mot 400 meter, seier innsatsleiar Morten Thoresen ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Ifølgje Thoresen er vanskeleg å lokalisere husa som har gått med i skredet. Dei jobbar med å prioritere området.

Totalt ni hus og 31 bueiningar har så langt rasa ut. Politiet seier det framleis er bygningar som kan rase.

Politiet: – Håp om å finne menneske i live

Ti personar er framleis sakna etter at det i morgontimane onsdag gjekk eit kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune.

Politiet seier det med stor sikkerheit er folk i skredområdet. Det kan vere både fleire og færre personar i skredområdet enn dei ti sakna.

Politiet presiserer at dei søkjer etter overlevande.

– Grada av optimisme vil eg ikkje uttale meg om, men så lenge det går føre seg ein redningsaksjon har vi håp om å finne menneske i live, og det er det vi forheld oss til, seier innsatsleiar i politiet Dag Andre Sylju torsdag morgon.

Framleis fare for nye skred

Leirskredet i Gjerdrum er blant dei største i Noregs historie. Det er 700 meter langt og 300 meter breitt.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) seier det framleis er fare for at det kan gå nye skred. Skredkantane rasar framleis og er ustabile.

– Grunnen er høgst usikker og det er framleis risiko for at det kan gå nye skred i området, seier regionsjef i NVE Toril Hofshagen.

Ho seier at dei jobbar med å kartleggje moglegheitene for å avgrense det evakuerte området på ein trygg måte. Rundt 1.000 personar har så langt vorte evakuert. Målet er at nokre av dei kan flytte heim igjen til nyttårskvelden.

– Det er eit håp. Det er to boreriggar som skal vere i arbeid. Vi håpar å kunne friskmelde nokre område slik at folk kan flytte heim i dag, seier Brigt Samdal, som leier NVEs arbeid i skredområdet til BT.

Utfordrande på staden

Leiteaksjonen etter dei ti sakna etter leirskredet har gått føre seg natta gjennom utan at nokon er funne. Ein hund som var i skredet, er redda ut via helikopter.

Innsatsleiar i politiet Roger Pettersen seier at svenske USAR-mannskap no er på staden.

– Det er åtte stykke som er spesialtrente for å ferdast og drive redning på skadestader som det her. Danmark har òg tilbode sin kompetanse.

Infrastrukturen i området er dårleg, og det blir jobba med å hjelpe gardar som har mista vatn, straum og varme. Det er tre gardar med husdyr som er ramma av skredet.

Politiet rår mot fyrverkeri

Politiet ber alle i Gjerdrum kommune, og spesielt i og rundt Ask, om å ikkje sende opp fyrverkeri nyttårsaftan.

– Det blir brukt helikopter og drone i søkjearbeidet, sidan det ikkje er mogleg å ta seg ned i skredområdet til fots. Fyrverkeri vil forstyrre dette arbeidet, sa innsatsleiaren til politiet, Dag Andre Sylju, til TV 2 tidleg torsdag morgon.

På grunn av risikoen for fyrverkeri, og tryggingsrisikoen det utgjer for ressursar og mannskap, vil det ikkje vere helikopter i lufta i Gjerdrum mellom klokka 23 og 01.

Staben til politiet jobbar med eit eventuelt mellombels fyrverkeriforbod.

(©NPK)