Politiet ventar på betre lysforhold i Gjerdrum – framleis uaktuelt å søkje i skredområdet til fots

Torsdag morgon går søket føre seg for fullt på Ask i Gjerdrum. Ti personar er framleis ikkje gjort greie for. Det har vore søk gjennom heile natta, men det har vore krevjande på grunn av vêr og lysforhold.

– Lysforholda vil endre seg i vår favør, det har vore veldig krevjande i natt med både lys og vêr. Vi har søkt med dronar og helikopter, og også fira ned redningsmannskap frå Sea King med hundeførar og ein politihund, men førebels ikkje gjort nokon funn, seier innsatsleiar Dag Andre Sylju i Aust politidistrikt.

– Det er eit veldig krevjande arbeid. Det er farleg å gå inn i området og det er uaktuelt å setje inn mannskap til fots, seier Sylju.

