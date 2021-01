innenriks

– Bruk av raudt nivå i skulane i område med høgt smittenivå har vist seg å fungere godt for å avgrense smitte, og smittetala gjekk kraftig ned for 13- til 19-åringar i vekene etter at raudt nivå vart innført i delar av landet, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringa ber òg kommunar med høgt smittepress vurdere om dei skal gå over til raudt nivå òg i barnehagar og barneskular.

Tiltaket gjeld i første omgang til 18. januar.