Barneskular og barnehagar i Stavanger kan gå til raudt nivå

Stavanger kommune vil måndag ettermiddag ta avgjerda, ifølgje Stavanger Aftenblad. Barneskular og barnehagar i kommunen har planleggingsdag måndag.

Ungdomsskular og vidaregåande skular over heile landet er no på raudt nivå, og regjeringa har tilrådd kommunar med høgt smittetrykk å vurdere dette òg for småskulen.

– Den største forskjellen for skulane når det gjeld beredskap på raudt nivå, er avgrensing av kontaktpunkt og storleikar på grupper. Det blir ikkje rein heimeskule, men opne skular med strengare kontaktreduserande tiltak. Elevane skal vere på skulen kvar dag, men den enkelte skulen må gjere tilpassingar når det gjeld mellom anna oppmøtetidspunkt, seier skulesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, til Aftenbladet.

Ungdomsskulane bruker planleggingsdagen måndag til å førebu korleis undervisninga skal leggjast opp.

