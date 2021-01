Bergen startar koronavaksinasjon tysdag

innenriks

Bergen kommune skriv på nettsidene sine at dei har fått beskjed om at vaksinar blir leverte tysdag morgon, og at dei så byrjar vaksinasjonen av bebuarar på sjukeheimar.

Det første sprøytestikket blir sett på ein bebuar ved Søreide sjukeheim klokka 13.

– Alle bebuarar hos oss har takka ja til å få vaksinen, og vi ser veldig fram til å komme i gang med vaksinasjonen. Vi synest det er stort at vi no får setje det første sprøytestikket i Bergen. Dette blir ein høgtideleg augneblink for oss, seier einingsleiar ved Søreide sjukeheim, Ingunn Kjemhus.

