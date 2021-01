Framleis leiting etter overlevande i jordskredet i Gjerdrum

innenriks

– Vi står framleis i ein redningsaksjon, seier innsatsleiar Roger Pettersen på ei presseorientering måndag morgon, fem døgn etter at skredet gjekk.

– Vi meiner framleis vi kan finne overlevande, legg han til.

Kulda i området jobbar mot redningsmannskapa i arbeidet med å finne overlevande, medgir Halvard Stave, medisinsk leiar for arbeidet til helsevesenet i området.

– Vi er i eit rasområde, og vi har vore veldig tydelege i råda som vi har gitt politi og brann, at så lenge det er holrom tilgjengeleg i skredmassane på dei stadene der dei sakna kan ha opphalde seg, så er det mogleg å overleve. Vi er nøydde til å avsøkje holromma, og vi må vere sikre på at alle aktuelle holrom er avsøkte før vi kan seie at vi avsluttar den innsatsen, seier Stave.

