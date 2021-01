Kulda jobbar mot redningsmannskapa i Gjerdrum

innenriks

– Vi står framleis i ein redningsaksjon, seier innsatsleiar Roger Pettersen på ei presseorientering måndag morgon, fem døgn etter at skredet gjekk.

– Vi meiner framleis vi kan finne overlevande, legg han til.

I alt ti personar har vore sakna etter skredet. Til no er sju stadfesta omkomme, og fem av desse er identifiserte.

Starta opp igjen

Redningsarbeidet starta opp igjen måndag etter nokre timars pause. Mannskapa vil jobbe i området fram til klokka 16, før det blir eit byte.

Kulda i området jobbar mot redningsmannskapa i arbeidet med å finne overlevande, medgir Halvard Stave, medisinsk leiar for arbeidet til helsevesenet i området.

– Vi er i eit rasområde, og vi har vore veldig tydelege i råda som vi har gitt politi og brann, at så lenge det er holrom tilgjengeleg i skredmassane på dei stadene der dei sakna kan ha opphalde seg, så er det mogleg å overleve. Vi er nøydde til å avsøkje holromma, og vi må vere sikre på at alle aktuelle holrom er avsøkte før vi kan seie at vi avsluttar den innsatsen, seier Stave.

Fire team

Det er måndag fire Urban Search and Rescue-team (USAR-team) i arbeid, opplyser Morten Thoresen, som er innsatsleiaren til brannvesenet.

– Dei jobbar der hundane har markert. Der skal vi jobbe intensivt i heile dag, seier han.

Også Forsvaret og politiet deltastyrke deltek i arbeidet. Talet på mannskap er like stort som det har vore fram til no, ifølgje innsatsleiaren.

Redningsaksjonen vil halde fram til politimeisteren og politiets stab vedtek noko anna, opplyser Aust politidistrikt.

