Leivningar frå Karmøy sende til obduksjon

Meldinga om funnet av ein redningsvest med ein kjeledress inni kom fredag. I kjeledressen var leivninga av det som truleg er eit barn. Funnet vart gjort i vasskanten lengst sør på Karmøy i Rogaland, ikkje langt frå Skudeneshavn.

Området er sjekka vidare, men det er ikkje gjort ytterlegare funn, opplyser Sørvest politidistrikt måndag.

Blir obdusert

– Leivningane er sende til obduksjon. Sørvest politidistrikt har bede om bistand frå ID-gruppa i Kripos. Målet er at ein etter kvart kan seie litt meir om både identitet og dødsårsak, seier politioverbetjent Linn Tove Strand, seksjonsleiar ved Karmøy lensmannskontor.

– Det er vanskeleg å seie noko om når det finst meir konkret informasjon, legg ho til.

Hovudteorien er framleis at leivningane har drive i land.

– Kleda som er funne inni kjeledressen kan tyde på at dette dreier seg om ein utanlandsk person, men dette kan vi ikkje konkludere med no. Det er ikkje meldt om sakna barn i distriktet vårt. Det er ikkje mistanke om at det har skjedd noko kriminelt i denne saka, understrekar politioverbetjent Strand.

Sakna i Den engelske kanalen

Stavanger Aftenblad skriv at dei er kjende med at eit barn på eitt år vart meldt sakna i Den engelske kanalen i siste halvdel av 2020, etter ei ulykke der resten av familien til barnet døydde. Ifølgje avisa var familien asylsøkjarar som prøvde å ta seg frå Frankrike til England i båt, men båten sokk.

Avisa skriv at barnet ikkje er funne etter ulykka. Også to andre vaksne personar, som ikkje var i slekt med barnet, er sakna etter ulykka.

