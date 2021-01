Medisinsk ansvarleg i Gjerdrum: – Ein kan overleve veldig mykje lengre enn seks døgn

innenriks

Tre personar er framleis sakna etter skredet.

– Det har gått under seks døgn, og det er tidleg viss vi snakkar om samanrasa bygningar, seier medisinsk ansvarleg for redningsaksjonen Halvard Stave.

– Historia har lært oss at ein kan overleve veldig mykje lengre enn seks døgn.

Redningsmannskapa grev seg no stadig djupare ned i bygningane som ligg i leirmassane.

– Vi er nøydde til å finne ut om det kan vere menneske i dei holromma som vi veit finst i dei aktuelle samanrasa bygningane. Og så vil redningsaksjonen avgjere korleis dette kjem til å gå, seier Stave.

Han er framleis tydeleg på at det er mogleg å finne overlevande inne i området.

– Det er masse luftlommer inne i bygningane. Men dei er samanrasa, så det krev optimale forhold viss vi skal finne nokon i live. Men i og med at det er moglegheit for å finne nokon i live, så går vi «all in» for å oppnå akkurat det.

For at det skal vere mogleg, må fleire føresetnader vere til stades:

– Det må vere eit holrom der ein kan opphalde seg. Ein bør ikkje vere særleg hardt skadd, og så må ein ha isolerande materiale rundt seg for å halde varmen. Og ein må ha drikke etter så lang tid, seier Stave.

(©NPK)