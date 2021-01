NRK 1 framleis den desiderte største TV-kanalen i landet

innenriks

Nye tal frå Kantar Medias TV-barometer viser at NRK 1 auka marknadsdelen sin frå 32 prosent i 2019 til 35,7 prosent i fjor, skriv Kampanje.

Tala viser òg at nyheitskanalane til NRK og TV 2 gjer det skarpt. TV 2 Nyhetskanalen aukar marknadsdelen sin med 0,8 prosentpoeng til 4,3 prosent i 2020.

Administrerande direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes, viser til store nyheitshendingar som koronapandemien og valet i USA som viktige hendingar som skaper stort behov for nyheiter.

TV-barometeret viser òg at TV 2 Nyhetskanalen er større enn TV3 på den norske TV-marknaden for første gong i historia på årsbasis. No nærmar Nyhetskanalen seg TVNorge, som i 2020 fekk ein samla marknadsdel på 5,2 prosent. Men TV 2 Nyhetskanalen var i desember større enn TVNorge med høvesvis 4,1 prosent marknadsdel mot 3,8 prosent.

(©NPK)