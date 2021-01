innenriks

– Eg vil allereie no varsle at vi vil leggje oss på ei streng linje dei neste vekene. Det er ikkje aktuelt med lettar i Oslo no. Alt handlar i staden om å behalde kontrollen, skriv Johansen i eit innlegg på Facebook måndag.

Det er snart to månader sidan byrådet i Oslo vedtok ei sosial nedstenging, og tiltaka skulle i utgangspunktet vare til torsdag 7. januar.

– Dei neste vekene blir krevjande, men vi kan ikkje ta nokon sjansar no, seier Johansen.

