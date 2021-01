Statsadvokat ankar frifinning i Osen-saka

innenriks

Tingretten frifann den polske 32-åringen, men statsadvokat Ellen Cathrine Greve meiner mannen bør dømmast for ranet. Ho ankar derfor dommen vidare til Gulating lagmannsrett, skriv Bergens Tidende.

I same sak vart 32-åringen funne skuldig i ran og overfall av Petter Slengesol, og han vart dømd til to og eit halvt års fengsel. Greve ankar òg denne delen av dommen fordi ho meiner straffa vart sett for lågt.

Ein 37 år gammal mann vart i tingretten dømt for grovt ran av begge mennene. Han nektar straffskuld for ranet av Osen, og har anka saka til lagmannsretten.

I februar 2015 vart Petter Slengesol brutalt kidnappa og mishandla i sin eigen varebil. Ti månader seinare opplevde Reidar Osen det same, men politiet kopla ikkje dei to grove valdshendingane saman med det same.

Under rettssaka i Bergen tingrett i november erkjende dei to mennene heilt eller delvis skuld for Slengesol-saka, men nekta for Osen-overfallet.

